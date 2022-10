"No todos los días se tiene la oportunidad de hablar con gente que ha hecho historia en la música de este país", con estas bonitas palabras presenta Dani Mateo a Ángeles Muñoz y El Dioni, más conocidos como Camela; que vienen a presentar su nuevo disco 'Que la música te acompañe' y su videoclip inspirado en el universo de Star Wars: "Yo me iba a venir con la espada láser, pero no me han dejado porque la iba a liar", confiesa El Dioni.

Es en ese momento cuando Cristina Pedroche recuerda una divertida anécdota que tuvo lugar durante el rodaje: "Cuando llegué a grabar el videoclip ya estaban las espadas láser rotas", recuerda la de Vallecas. Unas palabras a las que el cantante no puede evitar reaccionar: "Te tengo que confesar que la que te llevaste de recuerdo me la cargué yo antes. Estaba con la niña jugueteando todo el rato y al final me la terminé cargando y cuando llegó Cristina le di la que tenía yo, que era la rota", descubre en directo. Algo que no sorprende a la colaboradora porque responde entre risas: "No hace falta que lo confieses, ya lo sabía". Dale al play y no te pierdas la divertida confesión de El Dioni a Cristina Pedroche en pleno directo de Zapeando sobre las espadas láser.

Thais Villas lo da todo con las canciones de Camela

Jiaping sale a la calle para conocer la opinión de la gente sobre Camela y reunir preguntas para el dúo. Entre ellos se 'cuela' Thais Villas, que demuestra su devoción por Dioni y Mari Ángeles y les deja una curiosa cuestión, tal y como puedes ver en el siguiente vídeo.