Cómo evitar los golpes de calor: hidratación constante, ropa transpirable y cabeza protegida

Los detalles El golpe de calor es una emergencia y, por tanto, si lo sufrimos hay que llamar al teléfono 112 de Emergencias.

En su intervención en Zapeando, la enfermera Esther Gómez explicó cómo se produce un golpe de calor. Según Gómez, nuestro cuerpo tiene un termostato interno que regula la temperatura para mantener los órganos en buen estado. Sin embargo, el calor extremo puede hacer que este termostato falle, provocando síntomas que afectan al cerebro, como somnolencia, mareos y vómitos. Gómez enfatiza que un golpe de calor es una emergencia que requiere llamar al 112. Para prevenirlo, recomienda usar ropa clara y transpirable, buscar sombra y beber agua constantemente, ya que la sed es un indicio de deshidratación.

Durante su intervención en Zapeando, la enfermera Esther Gómez ha explicado cómo se produce un golpe de calor. "Nuestro cuerpo tiene como una especie de termómetro dentro que se encarga de que nuestra temperatura esté bien para que los órganos estén perfectos", explica Gómez.

"Con el calor extremo, el termostato deja de funcionar como debería. Al dejar de funcionar, todo empieza a ir mal. Y ahí es donde vemos los primeros síntomas que afectan directamente al cerebro tales como somnolencia, mareos y vómitos", añade. "El golpe de calor es una emergencia y, por tanto, hay que llamar al 112", puntualiza la enfermera.

Para evitar llegar a esta situación, y afrontar mejor las altas temperaturas, "tenemos que vestirnos con ropa que no sea oscura (ya que atrae al calor y no nos va a reflejar) y transpirable (de lino, lo más fresquita posible), y ponernos a la sombra", cuenta la enfermera.

Y, por supuesto, no esperar a tener sed para beber. "Cuando tenemos sed está empezando la deshidratación. Hay que estar bebiendo agua constantemente", recuerda Gómez.

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