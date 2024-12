Alberto Rey 'sentencia' al mayor fracaso cinematográfico del año: "No es mal cine, es una mala película"

Alberto Rey hace en Zapeando su particular resumen del cine de 2024 y en el vídeo sobre estas líneas repasa lo peor del año, donde destaca 'Furiosa', la continuación de la saga 'Mad Max' que, para él, ha sido un "fracaso rotundo de taquilla": "Era una de las películas de acción más esperadas del año y luego se notó que su tiempo se había pasado un poquito", señala.

"Es una película que funciona, que si no existiera 'Fury Road' sería maravillosa", afirma Alberto, que sin embargo la considera "una especie de maniobra tirando a pocha". Sin embargo, el gran 'piñazo' del año no es otra que 'Megalópolis', de Francis Ford Coppola.

"No es mal cine, es una mala película", comenta Alberto, que asegura que "es una película en la que nada tiene sentido, pero no hay un plano que no mole muchísimo". Por ello, considera que "dentro de unos años va a ser un clásico de culto", si bien ahora se ha convertido en "uno de los mayores fracasos de la historia" en el que el propio Coppola "se ha comido todas las pérdidas".