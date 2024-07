Channing Tatum y Scarlett Johansson se encuentran en España promocionando su última película 'Fly me to the moon', en la que se narra la primera llegada del hombre a la Luna. Una oportunidad que Dani Mateo no ha desaprovechado y se ha presentado en el junket dispuesto a hacerles una entrevista en la que ahonda sobre algunas cuestiones del film con su característico tono irónico, lo que ha provocado que ambos actores no pudieran parar de reír durante su charla.

Una vez finalizada la entrevista, el presentador de Zapeando les ha entregado un regalo relacionado con la trama de la película: un cómic de Mortadelo y Filemón sobre la llegada de los españoles a la Luna.

"¿Tú crees que se lo leerán?", pregunta a Alberto Rey, experto en cine, quien asegura que "solo hay dos opciones": "Que se lo lean y les guste o que, según hayan salido, lo hayan cogido con asco y le hayan dicho a su representante 'no sé lo que es, pero un idiota me lo acaba de dar'". ¿Cuál es tu apuesta?