Channing Tatum y Scarlett Johansson se encuentran en España promocionando su última película 'Fly me to the moon', en la que se narra la primera llegada del hombre a la Luna.

Dani Mateo les ha entrevistado y, antes de nada, ha querido agradecerles -tirando de su característico humor- la oportunidad de charlar con ellos: "Esta entrevista es un pequeño paso para vosotros, pero un gran salto para Zapeando", ha dicho sin poder contener las risas.

Tras esto, el presentador de Zapeando les ha hecho preguntas tan surrealistas como si ellos creen, "de corazón", que " hemos llegado a la Luna"; o si "la moraleja de la película es que cuesta menos llegar a la Luna que pillar cacho". Dale al play y no te pierdas las reacciones de los actores a las preguntas de Dani Mateo. ¡No podrás parar de reír!