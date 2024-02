Alberto Rey visita Zapeando para hablar sobre actores que se prepararon de maneras algo extremas para interpretar ciertos papeles. El periodista habla de Jim Carrey y su interpretación en 'Man on the moon', basada en la carrera del cómico Andy Kaufman. El actor interpretó el papel de Kaufman.

"La historia es alucinante", adelanta Rey. "Cuenta la historia de Andy Kaufman que era el 'cómico no cómico', un cómico problematiquísimo, adicto absolutamente a todo y que en sus monólogos hacía cosas rarísimas", explica el periodista. "Es tan importante que todos los cómicos lo han intentado imitar pero ninguno se ha atrevido a seguir esa estela", añade.

Jim Carrey, cuando participó en el film, era un actor muy popular entre los adultos y los niños. Como cuenta Alberto, "a Jim Carrey se le fue la pinza del todo": "No aceptaba que le llamaran Jim Carrey, llevaba una bolsa de papel en la cabeza o decía que quería conocer al tiburón de la película de Spielberg".

El actor no solo llevó su interpretación hasta cotas insospechadas en 'Man on the moon'. Como cuenta Alberto Rey, en 'Mentiroso compulsivo', por ejemplo, "jugaba a desquiciar a los demás" pero "también era la estrella mejor pagada de Hollywood y controlaba las producciones", añade.