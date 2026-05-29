Rozalén, emocionada ante su actuación frente al papa León XIV en Madrid: "Soy hija de sacerdote, para él será como el sumun"

"Tiene muchísimas ganas, pero lo que desconocíamos es que su padre también era sacerdote", ha comentado Tatiana Arús en Aruser@s, al hablar de la próxima actuación de Rozalén frente al papa León XIV en Madrid.

Madrid ultima los preparativos para la próxima visita oficial del papa León XIV, la primera desde el inicio de su Pontificado, con actos en los que estarán presentes miembros de la Familia Real y diversas personalidades del mundo del deporte, la cultura y la música.

Una de las artistas que tendrá la oportunidad de cantar frente al Pontífice es Rozalén. "Va a ser fuerte. Soy hija de sacerdote, así que si mi padre lo ve, que seguro que sí, será como el súmmum que yo cante para el papa", ha explicado la cantante albaceteña. Rozalén ha reconocido que afronta la actuación con "nervios", aunque asegura que son similares a los que siente en cualquier otro escenario.

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