Alberto Rey explica por qué cree que 'Emilia Pérez' será la gran perdedora de los Oscar 2025

El próximo dos de marzo se celebra la nueva edición de los Premios Oscar. Como es habitual, el Teatro Dolby de Los Ángeles acogerá la ceremonia en la que se premiará a las mejores películas del 2024. Como apunta Dani Mateo, "por cada ganador hay cuatro que pierden", por ello Zapeando pregunta a Alberto Rey qué película considera que se puede quedar sin estatuillas este año.

"Me la voy a jugar, o no tanto, pero la que pierde más veces en esta gala es 'Emilia Pérez'", comenta Alberto. "La promoción ha sido fantástica e impecable", comenta, irónico, Dani. "El film es la película en lengua no inglesa con más nominaciones de la historia, son 13, eso ya ha hecho historia, pero creo que también va a hacer historia por ser la que más veces pierde", expone. El periodista apunta a su campaña de promoción como "la culpable de todo" pero también indica que hay otras películas importantes.

"Karla Sofía se ha convertido en la peor enemigo de su propia película", reflexiona, "pero también el bocazas del director". "Aunque Zoe Saldaña parece que lo tiene bastante asegurado el Oscar a mejor actriz de reparto y el de película internacional también podría ser", añade. El periodista expone que, a pesar de ello, no tiene tampoco nada asegurado debido a que Isabella Rossellini, también nominada a mejor actriz de reparto, "le gusta a todo el mundo" y que la película brasileña 'Aún estoy aquí', "es increíble" así que Emilia Pérez, "podría perderlo todo".