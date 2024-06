Leonardo DiCaprio cumple 50 años y Alberto Rey visita Zapeando para hablar sobre la carrera del actor. DiCaprio parece que va a convertirse en Frank Sinatra en el biopic que está preparando Martin Scorsese. Además, compartiría cartel con Jennifer Lawrence que haría el papel del gran amor del artista, Ava Gardner.

Para el periodista este biopic es un proyecto "muy Scorsese". "Sería ya su octava película con este director, ha convertido a Leonardo DiCaprio en su actor fetiche", afirma Alberto. Rey afirma que es una película "muy del estilo" del director: "La mafia, los años 50, los crímenes, la música y el hilo conductor que es esta historia de amor increíble entre Sinatra y Ava Gardner".

La película, por el momento, es solo un proyecto ya que es la hija del artista la que tiene los derechos, "pero parece que está a punto de aprobarse", apunta Alberto. "Otra buen noticia es que DiCaprio no va a cantar en la película, lo que me parece triste porque es guay ver a un actor cantando, aunque no lo haga bien", afirma Rey.