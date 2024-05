Kevin Costner presenta su película 'Horizon: an American saga' en el Festival de Cannes. Alberto Rey afirma que el actor era muy famoso como intérprete, pero dirigir 'Bailando con lobos' "lo lanzó al top 1 de los directores de Hollywood".

Vuelve 20 años después de su última película como director y esta es la primera de cinco largometrajes, con una duración que supera las tres horas. "Ha vuelto con muchas ganas, le han dado una ovación, pero esta es una megalomanía que igual no le viene bien porque su carrera se hundió precisamente por culpa de 'Waterworld'", comenta el experto en cine, aunque aclara que dicha película "no fue tal fracaso, no era tan mala".

Además, este viene de unos años complicados en el terreno personal a causa de sus divorcios, que "le han llevado a un sitio en el que no está demasiado cómodo", apunta Rey. El crítico recuerda que su primer divorcio fue uno de los más caros de Hollywood y el último es el que realmente "le ha vuelto a convertir en una persona muy famosa", dice.