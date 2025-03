Alberto Rey desvela la mayor locura de Robert De Niro por una película: "Pagó para que le descolocaran los dientes"

Robert De Niro vuelve a las pantallas con su nueva película, 'The Alto Knights'. El mítico actor, como afirma Miki Nadal, "está en el top 5 de mejores actores de la historia del cine". El zapeador añade que De Niro es "perfeccionista hasta límites insospechado". Algo con lo que está de acuerdo Alberto Rey. "Es uno de los hijos celebres del Actors Studio, una escuela de interpretación en la que se enseña, fundamentalmente, el método", explica el periodista. Este método dice que tienes que ser el personaje para poder interpretarlo.

Esto ha llevado al popular actor a hacer "auténticas locuras" a lo largo de su carrera. De Niro, por ejemplo, se fue varios meses a Sicilia, en Italia, para aprender siciliano. "Es un dialecto bastante complicado", explica el periodista. Rey expone que los llamados 'actores del método' no terminan de entender que "es el espectador el que tiene que creerse lo que ocurre en pantalla, que no tiene por qué ocurrir de verdad".

'Toro Salvaje', 'Taxi Driver' o 'El cabo del miedo'

Y esta no fue su única "locura". En 'Toro Salvaje' tuvo que interpretar al boxeador campeón del mundo, Jake LaMotta y decidió entrenar con el propio deportista. Además, "comía como un salvaje, hacía 600 abdominales diarios y se llegó a subir al ring con profesionales", añade. Para grabar las últimas escenas, que mostraban el ocaso del boxeador, llegó a engordar 30 kilos.

En 'Taxi Driver', por otro lado, se sacó la licencia de taxi y para 'New York, New York' aprendió a tocar el saxofón. Pero, "lo más loco que ha hecho fue para 'El cabo del miedo'". En este film, además de tatuarse todo el cuerpo con tinta vegetal, "se puso como un animal de fuerte". "No se lo ocurrió otra cosa que pagar a su dentista 5.000 dólares para que le descolocara los dientes", añade Rey. Una vez terminó la película, le pagó 20.000 dólares para que se los volviera a colocar.