Alberto Rey desvela cuál es la versión más bizarra de 'El mago de Oz': "Lo único que se salva es la música"

La película 'Wicked', que este fin de semana ha llegado a los cines, es una precuela de la película 'El mago de Oz'. El mítico film ha dado lugar a numerosas versiones pero existe una especialmente extraña que fue protagonizada por Michael Jackson, que interpretó a el Espantapájaros. Alberto Rey indica que 'The Wiz', que así se titula, "es una bizarrez del año 78".

En esta película, Dorothy fue encarnada por la actriz Diana Ross. "Era una versión racializada de la película e intentaron utilizar los éxitos de la música negra, y sobre todo del sello Motown, y llevarlo a una película". El periodista afirma que lo que se salva del film es su música. En 'The wiz' fue donde Ross y Jackson se conocieron, y su amistad duró toda la vida.

"Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que la dirección artística de esta película es muy curiosa porque está hecha en Nueva York", explica el periodista. La película tuvo muy poco éxito y, por ejemplo, Diana Ross decidió no volver a participar en una película tras su papel en 'The Wiz'.

En cuanto a otras versiones de 'El mago de Oz', Rey indica que hay muchísimas. "Hay una en 1910, que es muda, luego está el clásico de 1939, y luego ha habido versiones de todo tipo", explica, "desde una versión porno hasta una de dibujos animados cantada por Liza Minnelli".