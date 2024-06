"El caso más extraño de película rechazada es el de 'Eduardo Manostijeras', un papel mítico que todos recordamos con la cara de Johnny Depp, pero que pudo haber tenido la cara de Tom Cruise", explica Valeria Ros. Esta conocida película de Tim Burton pega poco con las películas que suele hacer este actor. ¿Qué le pasó al director para plantearse esa opción?

Como cuenta Alberto Rey, periodista experto en cine, explica que fue el estudio el que pensó en Cruise para encarnar el papel. "Le querían imponer a Tom Cruise porque vende muchas entradas", indica. "En aquel momento Johnny Depp no era la estrella que es ahora, es más, la estrella de la película era Winona Ryder", añade Alberto. Cruise, de hecho, también rechazó el papel debido a que nunca le había interesado hacer ese tipo de cine.

"Los universos de Tom Cruise y de Tim Burton no tienen nada que ver", expone el periodista. Pero no solo se plantearon que Cruise fuera Eduardo, también estuvo a punto de interpretar al protagonista del film Michael Jackson. "Por un lado es muy delirante y, por otro, bastante que no fue 'La novia cadáver'", comenta Rey.

El motivo por el que Cruise rechazó el papel reside, precisamente, en que nunca se habría llevado bien con Burton. "En una reunión empezó a preguntarle sobre el personaje del tipo 'qué hacía Eduardo Manostijeras' para ir al baño", explica Alberto. "Si la película la hubiera hecho Tom Cruise se habría convertido en otra película", añade.