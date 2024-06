Valeria Ros se encuentra en la última posición del ranking de Tu cara me suena. En Zapeando recuerdan cuando se metió en la piel de Nathy Peluso en la segunda gala del programa. "Qué mala leche tuvo Rubira", destaca Miki Nadal, ya que si la colaboradora hubiera estado sola "bien", pero teniendo a ese bailarín detrás, "la comparación...".

"Yo creo que la mala idea fue hacerte subir por segunda vez al coche, ¡parecías una salamandra!", comenta Dani Mateo el vídeo de su actuación. "Pero no estuvo tan mal, ¿no, chicos?", pregunta Valeria Ros, a lo que el presentador responde: "Tan, tan mal, no", dice entre risas en este vídeo, donde pide un aplauso para la vasca y le manda un falso mensaje de ánimo: "¡Valeria todavía puedes ganar!", dice provocando carcajadas en el resto de los colaboradores, "puedes ganar, pero no este concurso", matiza sus palabras.

"Puedo empatar", dice la colaboradora esperanzadora en este vídeo. Dale al play y no te pierdas este momentazo en el que también intentan imitar la voz de Nathy Peluso.