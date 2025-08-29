Alberto Rey da cuatro 'Albertitos' a 'Los Rose', la nueva adaptación de 'La guerra de los Rose'

El periodista experto en cine analiza uno de los estrenos de la semana. El filme está protagonizado por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman que se ponen en la piel de un matrimonio en pleno divorcio.

Esta semana se estrena en cines una nueva adaptación de la novela 'La guerra de los Rose'. Este libro ya tuvo su versión cinematográfica a finales de los 80 con Michael Douglas y Kathleen Turner. En esta nueva versión ha sido titulada, simplemente, 'Los Rose' y el matrimonio está compuesto por los actores Benedict Cumberbatch y Olivia Colman.

"La historia es la misma: un matrimonio que, en un principio, es feliz, se desmorona y, durante el divorcio, se tiran los trastos a la cabeza, pero de manera literal", explica Iñaki Urrutia. El periodista Alberto Rey considera que la película "es una cosa muy rara".

"Son películas muy distintas porque ambas parten de la misma novela, pero esta película no adapta ni dialoga, de ninguna manera, con la anterior", expone Alberto. El periodista experto en cine indica que a él le ha gustado "muchísimo". Rey expone que es imposible no compararla con la anterior, "pero, tampoco es tan original".

Alberto cuenta que la película, además de tener una trama, también tiene un tema: "Cuenta la dualidad entre ser individuo y ser parte de una pareja". "La peli del 89 se basaba en la química entre Michael Douglas y Kathleen Turner", expone.

El periodista indica que, además, los protagonistas de esta nueva versión "lo hacen muy bien". "En la versión anterior todo tenía un aire muy sexy y, aquí, se apuesta por lo intelectual", añade, "los diálogos son divertidísimos, muy ingeniosos". El periodista da a la película cuatro 'Albertitos'.