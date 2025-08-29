Miki Nadal lo da todo 'cantando' 'Desátame' de Mónica Naranjo, con helicóptero y croqueta incluidos

El presentador de Zapeando acepta el reto de Iñaki Urrutia y hace un 'lip sync' de la popular canción de Mónica Naranjo. Nadal no duda en revolcarse por el suelo para dar más dramatismo a su interpretación.

Gloria Santoro sorprendía en su programa, 'En Compañía', al escuchar una de las canciones más populares de Mónica Naranjo. El programa de castellanomanchego decidía felicitar a la cantante poniendo su canción 'Desátame' y la presentadora no podía evitar darlo todo haciendo un 'lip sync'.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Santoro enrolla el guion para convertirlo en un micro y comienza a 'cantar' frente a la cámara. Gloria, incluso, se sienta en el suelo y hace uno de los pasos más populares de Melody: el helicóptero.

"Se viene más arriba que un turista alemán en un karaoke en Mallorca", comenta Iñaki Urrutia tras ver las imágenes. El zapeador afirma que uno de sus compañeros es capaz de superar la actuación de Gloria. No es otro que Miki Nadal.

El presentador de Zapeando acepta el reto y, como Santoro, lo da todo 'cantando' 'Desátame'. Al igual que la presentadora, se sienta en el suelo e, incluso, comienza a hacer la croqueta por el suelo y a mover la cabeza como si hiciera el helicóptero.