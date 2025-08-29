Ahora

'Yonyi en las arenas'

Yonyi Arenas descubre una 'zona de lectura' en la playa de La Manga: "Igual que hay una para perricos, otra para lectores"

Yonyi Arenas cierra su visita a la playa de La Manga, en Murcia, preguntando a los bañistas qué libros están leyendo y montando sus propias olimpiadas junto al mar. El resultado, en este vídeo.

En la segunda parte de su visita a la playa de La Manga, en Murcia, Yonyi Arenas descubre que también tiene su propia 'zona de lectura'. "Igual que hay una zona para los perricos, otra para los lectores", comenta un chico.

Una de las bañistas le asegura que su novela tiene "un poco de romanticismo y un poco de erótico". Otro de ellos señala que está leyendo una de terror: "Estoy de vacaciones y para no desconectar tanto del trabajo, del miedo que da", afirma.

Yonyi también organiza las primera Olimpiadas de Zapeando en primera línea de playa. De este modo, desafía a dos hermanos a correr con unas aletas puestas. "Hay mucho más nivel que el año pasado", apunta divertido uno de los 'espectadores'.

El ganador de la final se muestra "muy feliz por haber ganado a este", al que ya tenía "un poco" de manía desde antes.

Después de su semana en La Manga, Yonyi le da cinco balones de playa en diversión, tres en relax "porque no he descansado absolutamente nada" y cuatro palmeritas en bonita por aquello de Murcia, "qué bonita eres".

