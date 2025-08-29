Una residencia de Alicante se lleva 500 euros de 'Báilalo con Zapeando': "Nos vamos a llevar a nuestros abuelitos de excursión"

María Gómez y Miki Nadal entregan los últimos 500 euros de 'Báilalo con Zapeando' y el concurso no puede terminar de mejor manera: entregando el premio a la residencia El Paular de Alicante.

Hoy se celebra el último 'Báilalo con Zapeando', el concurso de este verano en el que el programa daba 500 euros a una persona que hubiera mandado un vídeo bailando 'Expresso Macchiato.

María Gómez, "la mano menos inocente del programa", escoge como afortunada a Carmen, trabajadora de la residencia El Paular de Alicante, que grabó el vídeo junto a algunos de los ancianos: "Se le ocurrió a la terapeuta, a mi y a algunos trabajadores", comenta.

Carmen recibe la noticia rodeada de compañeros, que lo celebran con toda la felicidad. Además, tiene muy claro cómo van a gastar el dinero: "Nos vamos a llevar a nuestros abuelitos de excursión".

Un cierre de concurso por todo lo alto del que también se alegran Miki Nadal y María.