La última locura en la guerra de las tumbonas: la gente ya no madruga, ¡pasa la noche en ellas para coger sitio!

Si antes pegarse el madrugón para reservar tumbona era la medida más loca para conseguir tumbona, en un hotel de Canarias se han pasado directamente el juego: ¿Están reservando para mañana o terminando de vivir el hoy? se pregunta María Gómez.

Uno de los grandes clásicos del verano, luchar por conseguir una tumbona en primera fila de la piscina del hotel, ha dado un paso más hacia la locura.

Se acabó lo de madrugar a horas intempestivas para conseguir una tumbona. En un hotel de Canarias es que directamente están durmiendo en ellas para coger sitio.

"Como esto no acabe, la gente va a acabar como los fans de Taylor Swift, poniéndose pañales para no perder el puesto", comenta Miki Nadal en el vídeo sobre estas líneas.

Sin embargo, María Gómez tiene otra teoría: "¿Estamos seguros que están reservando para mañana o acabando de vivir el hoy?". Isabel Forner, por su parte, tiene claro que "prefiero tercera fila que dormir ahí".