Ahora

"Como esto no acabe..."

La última locura en la guerra de las tumbonas: la gente ya no madruga, ¡pasa la noche en ellas para coger sitio!

Si antes pegarse el madrugón para reservar tumbona era la medida más loca para conseguir tumbona, en un hotel de Canarias se han pasado directamente el juego: ¿Están reservando para mañana o terminando de vivir el hoy? se pregunta María Gómez.

Si antes pegarse el madrugón para reservar tumbona era la medida más loca para conseguir tumbona, en un hotel de Canarias se han pasado directamente el juego: ¿Están reservando para mañana o terminando de vivir el hoy? se pregunta María Gómez.

Uno de los grandes clásicos del verano, luchar por conseguir una tumbona en primera fila de la piscina del hotel, ha dado un paso más hacia la locura.

Se acabó lo de madrugar a horas intempestivas para conseguir una tumbona. En un hotel de Canarias es que directamente están durmiendo en ellas para coger sitio.

"Como esto no acabe, la gente va a acabar como los fans de Taylor Swift, poniéndose pañales para no perder el puesto", comenta Miki Nadal en el vídeo sobre estas líneas.

Sin embargo, María Gómez tiene otra teoría: "¿Estamos seguros que están reservando para mañana o acabando de vivir el hoy?". Isabel Forner, por su parte, tiene claro que "prefiero tercera fila que dormir ahí".

Las 6 de laSexta

  1. Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"
  2. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | La UE responde al golpe ruso e impondrá sanciones tras los ataques a su delegación en Kyiv
  3. La respuesta de Open Arms a Abascal tras pedir que hundan la embarcación: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"
  4. La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto mientras la subyacente sube una décima, hasta el 2,4%
  5. La paradoja del PP con el reparto de menores migrantes: de querer parar la norma en los tribunales a que sus comunidades se acojan
  6. Prohíben el atún en los comedores escolares de París, Lyon y otras ciudades francesas por el riesgo para la salud de los niños