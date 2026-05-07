VÍDEO | Pilar Vidal muestra en Zapeando el exclusivo complemento que ha comprado en su visita a Londres

La periodista ha disfrutado de unos días de descanso en la capital de Reino Unido y, para recordar su visita, ha decidido visitar un exclusivo centro comercial donde ha comprado un objeto muy elegante.

Pilar Vidal ha visitado Londres y en entre las múltiples actividades que ha llevado a cabo también ha tenido tiempo para irse de compras. La periodista ha vuelto con un suvenir de su viaje muy especial: un gorro de ducha.

Comprarlo, como se puede ver en sus redes sociales, ha sido toda una experiencia ya que ha acudido a un centro comercial muy exclusivo. Vidal ha compartido en sus historias de 'Instagram' un vídeo en la que se puede ver cómo se probaba gorros hasta elegir el ideal.

La periodista ha mostrado en Zapeando el gorro que finalmente adquirió. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, es un gorro con lazos. Pilar, además, se lo ha probado para mostrar cómo le queda. "Pero si parece un champiñón", comenta Nacho García.

"Lo que mola es que se vean los lacitos", comenta Pilar. "Es muy chic", añade Isabel Forner. Además, Vidal no ha dudado en confesar lo que le costó el gorro: 60 libras, que son casi 70 euros. "Estoy harta de ver a todas las influencers con ese turbante que vale un euro", afirma.

Pero esta no ha sido su única compra. Pilar, además de comprar un bolígrafo, decidió comprar un pin en la exposición de los trajes de la reina Isabel II, pero tuvo que devolver su adquisición. "No llevaba las gafas de ver", se justifica, "y cuando paso a la caja no veo".

Pilar preguntó a su amigo cuánto había gastado y este le dijo que habían sido unos 70 euros. Entonces decició devolver el pin. "Veo que en Londres todo cuesta 70 euros", afirma Dani Mateo irónico. "Está muy caro", sentencia Pilar.

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