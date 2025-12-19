¿Cómo irá vestida Cristina Pedroche en las Campanadas? Esta es la idea de los Zapeadores

El equipo de Zapeando ha intentado sonsacarle a Cristina Pedroche alguna prueba acerca del vestido que utilizará durante las Campanadas. Ante su negativa, se han remitido a las propuestas de la inteligencia artificial.

Cada vez queda menos para Nochevieja y para saber cuál será el vestido con el que nos sorprenda este año Cristina Pedroche durante las Campanadas. A lo largo de la semana la colaboradora de Zapeando ha ido desvelando algunas pistas, sin embargo, todo sigue siendo un misterio. Probablemente, quien más le sonsacó fue Pablo Motos, con quien Pedroche llegó a afirmar que el atuendo "es todo natural", así como que será especial, como su "mascletà", por si acaso no vuelve a presentar el evento.

Los zapeadores no han sido menos y han insistido para que la colaboradora confesase algún detalle, pero sin suerte. Por eso mismo le han pedido a la inteligencia artificial que elabore algunas propuestas para ver si se acercaban al original. En la primera de ellas, Pedroche ha aparecido con un vestido elaborado a base de bengalas que centelleaban y para sorpresa de todos ha asegurado que "podría acercarse un poco". No obstante, ha señalado que sería complicado llevarlo porque quemaría a Alberto Chicote.

La segunda versión se ha centrado más en la clave que ofreció acerca de lo perecedero. En el Hormiguero remarcó que el traje no podría aguantar un año en el armario, por tanto, la IA ha decidido equiparla con un vestido hecho a base de lonchas de jamón serrano. Por su puesto, Pedroche ha desmentido que vaya a llevar algo así: "Este año todo el mundo tiene ganas de que vaya vestida de comida, pero no se puede comer". Aun así, Nacho García ha subrayado que con esa vestimenta "no sales viva en la Puerta del Sol".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.