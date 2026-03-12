Candela Antón, antropóloga, sobre los humanos y la IA: "El problema es que no educamos para el pensamiento crítico"

Inés Rodríguez habla con Candela Antón, una antropóloga y divulgadora, sobre cómo se abordaba la discapacidad en la prehistoria, la relación entre humanos e inteligencia artificial o las personas que quedan tras el colapso de una civilización.

Inés Rodríguez entrevista a Candela Antón, una antropóloga que se dedica a la divulgación en redes sociales. Asegura que su disciplina nos puede ayudar a "intentar comprender cómo somos, cómo nos relacionamos, de dónde venimos y con suerte poder hacer un poquito de prospección sobre a dónde vamos a ir".

En su caso, admite que le interesa mucho la evolución humana. En este sentido señala que se dispone de "pocos restos" en comparación con otros campos de la ciencia, pero que "es increíble lo mucho que podemos sacar de un solo resto". Como ejemplo, explica que simplemente con los caninos de los dientes "se puede saber qué tipo de dieta teníamos e incluso qué tipo de organización social podría haber habido".

Candela analiza el hallazgo en Atapuerca de Benjamina, el cráneo de una niña que tenía una malformación y que "debía haber vivido una vida muy complicada", pero "llegó a los diez años". Eso significa, apunta la antropóloga, que "todo el grupo la apoyó". Además, afirma que hay videncias alrededor del mundo que dicen que en estas sociedades prehistóricas "no se desechaba a los enfermos o a los que eran distintos".

Este tipo de personas con discapacidad, indica la antropóloga, aportaban "cohesión al grupo" y que pudieran confiar los unos en los otros, algo clave para nuestra supervivencia como especie: "No hemos evolucionado para ser muy fuertes, ni muy rápidos, ni nada especial, y sin embargo, aquí estamos porque estábamos juntos", comenta.

Candela también habla sobre el momento actual de nuestra sociedad, con la inteligencia artificial como amenaza para nuestro pensamiento crítico. En este sentido, la antropóloga señala que ya hay estudios en China que dicen que esta tecnología nos podría permitir alcanzar "más profundidad de pensamiento". Sin embargo, para eso haría falta que antes "hayas aprendido a pensar", por lo que considera que el problema es que "no educamos para el pensamiento crítico".

Ante la situación de incertidumbre actual, Candela opina que la sociedad siempre ha tenido esa sensación de que "todo se va a terminar", si bien también es cierto que "las civilizaciones colapsan". En su caso, hubo un tiempo en el que se obsesionó con saber qué pasaba con las personas que quedan después de que esto ocurra, porque "el ser humano es un bicho muy difícil de matar". "A veces de lo más aciago y lo más chungo puede salir algo aún peor", reflexiona.

