La experta en protocolo Maria José Gómez y Verdú comparte varias claves para triunfar en una entrevista de trabajo, en vídeo

La experta indica que, por ejemplo, es recomendable llegar entre cinco y diez minutos antes a la entrevista para evitar llegar angustiado y descansar unos minutos antes de la entrevista.

Tener que enfrentarse a una entrevista de trabajo es un momento estresante. Por ese motivo, la experta en protocolo María José Gómez y Verdú comparte varios consejos muy útiles para triunfar. Como señala Isabel Forner, una de las cosas más importantes es llegar puntual. Pero ¿qué significa puntual?

María José expone que lo ideal sería llegar puntual, "pero, preferiblemente, entre cinco o diez minutos antes". "De esa forma uno no llega tan angustiado, tan sudado y le da tiempo a descansar un poquito sentado", añade. Si llegamos tarde, como señala, se muestra desorganización. "Ya estás diciendo que no eres una persona muy organizada y no eres apta para ese trabajo", explica.

Iñaki Urrutia, por su parte, expone que se suele decir que "en siete segundos una persona ya se ha creado una idea de ti". El zapeador indica que, al igual que una primera cita, "para la entrevista es clave ir con un outfit que diga 'soy tu mejor opción'". "¿Nos recomiendas ser nosotros mismos o no?", plantea.

"Mejor no", responde, franca, María José. La experta en protocolo señala que no se debe improvisar. Gómez y Verdú indica la importancia de adaptarnos al tipo de empresa. Es decir, "si es una empresa un poco tradicional, no ir con los pantalones rotos, tampoco hay que ir con traje y chaqueta si no, es a lo mejor, un bufete de abogados o un banco".

Gómez y Verdú indica que, si la empresa "es un poco más alternativa", por ejemplo, relacionada con el mundo del diseño, "sí que podemos ser un poquito más creativos, pero tampoco pasarnos". "O sea, no ser tú, sino ser lo que crees que quieren que seas", apunta Dani Mateo.

La experta, además, recomienda no excederse en los complementos. "Despista un poco", señala, "y no es una buena opción". "Siempre los accesorios tienen que ser mínimos, es decir, que complementen pero que no te resten tu personalidad", concluye.

