Sandra Sabatés expone que la violencia machista "es estructural": "Cada asesinato es un fracaso de esta sociedad"

La presentadora denuncia, desde el 'pico de la mesa', que la violencia machista "es una lacra insoportable" y que "cuando las instituciones fallan a una víctima nos están fallando a todas".

Segundo día de luto por el triple asesinato machista ocurrido en Miranda de Ebro. El homicida provocó un incendio con el que quitó la vida a su expareja, Dolores, a su madre, Antonia y a una vecina, Laura Valentina. Además, cuatro personas acabaron hospitalizadas a causa del incendio. Sandra Sabatés expone, desde el pico de la mesa, que este triple asesinato "evidencia que la violencia machista es una lacra insoportable que requiere más medios y más determinación política para proteger a las mujeres".

El agresor, como señala, era reincidente y, además, tenía un largo historial de crímenes de violencia machista. "De hecho, esta será la tercera vez que entre en prisión por atacar a mujeres". Sabatés explica que hace apenas un mes cumplió su última condena por haber retenido, encadenado y agredido a otra mujer de la localidad.

Además, en 2015 "fue condenado a seis años de cárcel por secuestrar y abusar sexualmente de una niña de tan solo nueve años". "Este historial delictivo, junto con el nuevo asesinato, pone en el punto de mira la especial naturaleza de la violencia machista", expone.

"La realidad muestra que aún queda mucho por hacer, porque la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres tiene características propias", reflexiona. Sabatés expone que es una violencia extensiva en la que los agresores, con el objetivo de maltratar o matar a sus víctimas, "no les importa, como en este caso, arrasar con otras vidas".

Sabatés señala que es habitual que los agresores sean reincidentes. "Según datos del Ministerio del Interior, uno de cada cinco maltratadores en España ya había cometido este tipo de delitos", apunta. Además, en los últimos 10 años, el porcentaje de reincidentes por violencia machista ha pasado del 14 al 22%.

"La apuesta por un sistema que cree en la reinserción no está reñida con la necesidad evidente de ajustar los parámetros de vigilancia, supervisión y protección en estos casos", indica. En lo que va de año, 11 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Como expone, este sistema no contabiliza como víctimas a Antonia y Laura Valentina, sino como feminicidios.

En este caso, se han producido 21 asesinatos en lo que va de año. "Uno cada tres días", señala. "Un dato que hace incuestionable que se trata de una violencia estructural a la que hay que atender urgentemente", reflexiona. "Porque cada asesinato machista es un fracaso de esta sociedad. Y cuando las instituciones fallan a una víctima nos están fallando a todas", concluye.

