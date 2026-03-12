Una chica define a Santiago Segura como "el típico suegro petardo": "Me cae fatal"

El director se enfrenta a la opinión de la gente en 'Díselo a la cara'. ¿Recibirá muchos 'dardos' el actor? ¿Cambiará la gente de opinión cuando el actor salga de su escondite? Descúbrelo en el vídeo principal.

Este viernes se estrena 'Torrente presidente', por ese motivo su director, Santiago Segura, se enfrenta a 'Díselo a la cara', la sección de Isma Juárez en la que los famosos, escondidos en una furgoneta, escuchan qué opina la gente sobre ellos.

La primera en opinar sobre el actor es Isabel que lo considera "aceptable". "¿Ni como un seis?", pregunta Isma. "Está más cerca del cinco", señala Isabel. En ese momento, Santiago sale de la furgoneta y le pide que le suba un poco más la nota. "Estoy deprimido, dame un seis", le dice.

"Venga, hay que superarse", responde ella, "la IA os está dando tela marinera". "Escúchame, un diez, pero nosotros valemos más", añade Isabel. "Esto que me has dicho tú me va a venir bien para ir a más", expone Segura. "Yo te hablo de una Meryl Streep", expone la mujer. "Eso es lo que quiero ser yo de mayor, Meryl Streep", responde Santiago.

Pepe es el siguiente en opinar sobre Santiago. Este considera a Segura "una persona muy avanzada, inteligente y valiente". "Me vas a hacer llorar", señala el actor desde el interior de la furgoneta. "Impresionante, Pepe, podría ser el biógrafo de Wikipedia de Santiago Segura", apunta Juárez.

El hombre considera que es "muy sensato" lo que dice Santiago, "a pesar del aspecto". Pepe indica que el actor ha perdido kilos, algo que es bueno. "Me gustaría perderlos también", añade. "Pepe es un filósofo, me estoy emocionando", añade Santiago.

Isma le pregunta qué le diría al director si se lo encontrara, pero este dice que no se le ocurre nada. En ese momento, Santiago abandona el vehículo y le dice que ya ha dicho todo lo que tenía que decir. "Me has emocionado, qué gran persona", añade.

La opinión de Aurora es totalmente contraria a la de Pepe. Asegura que el director le cae "fatal". "Me parece un poco el típico suegro petardo", añade, "el típico que en la cena de Navidad te dice '¿qué tal la novia? O el novio, que ya no se sabe...'".

Aurora, además, admite que si lo tuviera delante también se lo diría. En ese momento, Segura sale de la furgoneta y le dice que es mejor que no se lo diga. "Yo sufro", le dice, "soy un ser humano". "Y, además, te aseguro que soy un suegro maravilloso", añade.

Los últimos en dar su opinión sobre Segura son Ander y Naiara. El chico afirma que el actor "es un máquina". Afirma que "no tiene miedo a hacer humor hoy en día, como están las cosas". Además, no se olvida del estreno de 'Torrente presidente'. "Espero mucho de su nueva película", indica. "Es un canalla", añade Naiara.

Ander afirma que le gustaría poder decirle a la cara lo que piensa sobre él. Y, en ese momento, Santiago sale del coche y le da las gracias por sus palabras. "Me ha emocionado que estés esperando la película", expone, y, por ese motivo, decide regalarle una camiseta.

