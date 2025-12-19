VÍDEO | Cristina Pedroche, tras 12 años presentando las Campanadas: "Por si son mis últimas, quiero despedirme a lo grande, con todo"

La presentadora afronta sus duodécimas Campanadas, una cifra cargada de simbolismo porque, como ella misma dice, "se cierra un ciclo", y en Zapeando desvela nuevas pistas sobre su vestido y sobre lo que define como "su mascletà".

Para despedir el año, en muchas casas españolas parece que siempre hay sitio para dos invitados más: Cristina Pedroche y Alberto Chicote, ya convertidos en parte inseparable del ritual de Nochevieja frente al televisor. Mientras el chef afronta su décima retransmisión consecutiva, la presentadora se prepara para la duodécima, una cifra que para ella tiene un significado especial. "Se cierra un ciclo: son doce años, doce vestidos, doce uvas, doce campanadas. Se rompe con todo lo pasado y lo que voy a construir es algo distinto", ha explicado en 'El Hormiguero'.

En Zapeando, Pedroche ha seguido dejando pistas —siempre enigmáticas— sobre lo que está por venir. Ha definido este momento como "su mascletà", aunque ha querido matizar que no se refería literalmente a fuego en el vestido. "Quiero decir que es mi mascletà porque, por si acaso son mis últimas Campanadas, me quiero despedir a lo grande, con todo", aclaró.

Ante la dificultad para sacarle más detalles, los zapeadores recurrieron a la inteligencia artificial para imaginar posibles diseños. Uno de ellos, elaborado con bengalas centelleantes, arrancó una sonrisa a la presentadora. "Podría acercarse un poco", admitió, aunque enseguida rebajó las expectativas: "Se acerca… un 4".

En otra de las versiones, ya más centrada en lo perecedero, la inteligencia artificial imaginó a Pedroche con un vestido confeccionado a base de lonchas de jamón serrano. La presentadora no tardó en desmentirlo: "Este año todo el mundo tiene ganas de que vaya vestida de comida, pero no se puede comer". Aun así, Nacho García no dejó pasar la ocasión para bromear y advirtió que con una vestimenta así "no sales viva de la Puerta del Sol".

