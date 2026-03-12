Los consejos de Cristina Gallego para "forrarse en conflictos bélicos": de "montar tu empresa de armas" a "ser hijo de Trump"

Cristina Gallego se convierte en la 'broker' y 'experta' en mercados de 'El Intermedio' y en este vídeo cuenta quién está haciendo de la guerra de Irán la ocasión perfecta para multiplicar su patrimonio.

La 'experta en finanzas' de 'El Intermedio', Cristina Gallego, nos muestra en el vídeo sobre estas líneas cómo "crisis significa oportunidad" y "guerra internacional significa oportunidad para ganar muchísima panoja".

Como 'gurú' de la economía, Cristina explica que "la guerra de Irán es la ocasión perfecta para doblar vuestro patrimonio" y, de paso, conseguir nuestro "primer Lamborghini".

Cristina comparte algunos consejos para "forrarse en conflictos bélicos", como invertir en petróleo ruso, porque "misteriosamente Putin es uno de los que más se está enriqueciendo". El motivo, que ante la escasez está pudiendo vender el petróleo que tenía sancionado por la invasión de Ucrania.

Otra recomendación es "montar tu propia empresa de armas". En este sentido, señala que este negocio "no es impredecible, como las criptomonedas", sino algo "seguro mientras haya locos dispuestos a arrasar países enteros, como Donald Trump". El presidente de Estados Unidos, de hecho, ha dicho que las mayores empresas de defensa van a cuadruplicar su producción.

Además, Cristina apunta que, solo en una semana de enero, en plena crisis de Venezuela y tensiones por Groenlandia, las armamentísticas europeas ganaron 78.000 millones de euros.

El último consejo y "más infalible" de la 'experta' es "ser hijo de Trump". Donald Trump Jr. y Eric han convertido su club de golf en una empresa fabricante de drones de guerra. Esto, que puede parecer "diversificar demasiado los activos", para Cristina significa pasar de hacer solo 18 hoyos a "muchos más a base de bombazos".

