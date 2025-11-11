Hoy, 'Batalla de restaurantes' se traslada a Cantabria en busca del mejor cocido montañés

Alberto Chicote viaja al norte de España para descubrir quién es el mejor restaurante en cocinar un cocido montañés: La Portada Asador, en Cabezón de la Sal, El Mesón San Cipriano, en Mazcuerras, Cuchara Canalla, en Santander y Barrio del Arroyo de Santillana del Mar.

Esta noche, a partir de las 22.45 horas, Alberto Chicote viaja a Cantabria para encontrar el mejor cocido montañés. Para ello, visitará La Portada Asador, en Cabezón de la Sal, el restaurante de Javier Sarasua, un local especializado en asados como el cabrito o el lechazo.

También hará parada en El Mesón San Cipriano, en Mazcuerras, un restaurante familiar que gestiona Emilio Carral. Descubrirá Cuchara Canalla, en Santander, un negocio que dirige, Shamira San Miguel, con mucha pasión.

Y, finalmente, se desplazará hasta el Barrio del Arroyo de Santillana del Mar, a orillas del Camino de Santiago, para conocer La Nueva Santuca, donde Rubén Álvarez y su mujer quieren elevar de categoría la comida tradicional.

Los propios participantes se evaluarán entre sí, puntuando de 0 a 10 en seis categorías clave: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio. Además, todos prepararán y evaluarán un plato común representativo de la gastronomía local, lo que permitirá comparar directamente sus habilidades culinarias y determinar cuál destaca por encima del resto, con el objetivo de ganar 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región.

Chicote y su nuevo poder: el tenedor rojo y amarillo

Al final de cada entrega, se revelará también la puntuación deAlberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final, convirtiéndose en el factor decisivo del concurso.

Pero, además, esta tercera temporada incorpora una novedad explosiva: el tenedor rojo y amarillo, que podrá restar puntos a los restauradores si no cumplen con alguna de las normas del programa (faltas de educación, mala praxis, mal comportamiento, actitud…).

El único que podrá utilizarlo será Alberto Chicote, por lo que en esta nueva edición no sólo tendrá más protagonismo, sino también más poder. Dependiendo de la falta cometida, tendrá la potestad de quitarles 1 punto si muestra el tenedor amarillo o 2 puntos si muestra el rojo.