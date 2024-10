En Zapeando, los zapeadores se han dado cuenta de que el mundo está intentando acabar con el amor. Para demostrarlo, Maya Pixelskaya muestra un curioso cartel que han colgado en el aeropuerto de Nueva Zelanda.

Como se puede ver en el vídeo, el cartel impone un tiempo máximo de tres minutos para darse abrazos dentro de las instalaciones del aeropuerto. Asimismo, aconseja a aquellos que sean incapaces de despedirse en menos de ese tiempo que se vayan al parking: "Para despedidas más cariñosas, use el parking".

Sin embargo, el caso de Nueva Zelanda no es el único. En la India, un taxista se ha hecho viral por prohibir las muestras de cariño dentro de su coche. "¡Atención! Romances no. Esto es un taxi, no es vuestro espacio privado, así que mantened distancia y estad tranquilos", cita el cartel colgado en el asiento del copiloto.

