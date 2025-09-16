Le Cocó, ganadora de Drag Race España 4, visita el concurso de Iñaki López para presentar el vestido de la final: ¿será tesoro o cacharro?

Marta Arce y María Isabel López son las nuevas concursantes de Tesoro o Cacharro y ninguna de las dos se esperaba encontrarse a Le Cocó, la ganadora de Drag Race España 4, en el plató.

Después de presentar en exclusiva su single 'Necesito bellaquear' y hacer 'perrear al mismísimo Iñaki López en el plató, Marta comienza su camino en Tesoro o Cacharro. Por supuesto, está acompañada de su inseparable amiga María Isabel. Juntas van a vivir la aventura de sus vidas. ¿Conseguirán llevarse un pellizquito?

Eso aún no lo sabemos, pero lo que sí os podemos decir es que tienen la suerte de conocer a la ganadora de Drag Race 4, Le Cocó. Al ver su vestido, el objeto que porta a concurso la invitada especial, no dudan en clasificarlo como uno de los más valiosos de la noche.

"Vengo a ver cuánto decís que vale esto, porque esto no tiene precio", asegura Le Cocó. "Os puedo decir que es el traje con el que ganó. Está hecho de seda salvaje, organza y pedrería y es un diseño de Alexis Jimenex, exclusivo para la final de Drag Race", explica el experto, Marc Flotats.

El otro objeto con el que deciden jugar y comparar el vestido es un vinilo de 'Los archiduques', el grupo del que formó parte Tino Casal antes de emprender su existosa carrera en solitario. ¿Cuál será su valor?

