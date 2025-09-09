Iñaki López descubre la estrategia de dos hermanos en 'Tesoro o cacharro': "Sois más listos que el hambre, me dejo coger en todas"

Iñaki López deja a Alberto y Alejandro, sus concursantes, hacer preguntas a la chica que lleva un traje tradicional valenciano y claro, los hermanos aprovechan para intentar descubrir el precio.

Alberto y Alejandro, concursantes y hermanos, de 'Tesoro o chatarra' deciden descartar a "la fallera" como objeto caro. "No es un traje de fallera, es un traje tradicional valenciano", puntualiza el experto y coleccionista Marc Flotats, que les da más detalles sobre el traje: "Está inspirado en uno del siglo XVIII y se usa para actos especiales como la ofrenda a la Virgen de los Desamparados".

Además, el experto detalla que el traje "está hecho en seda, cosido a mano, con las lentejuelas bañadas en oro" y destaca que, además del traje, el precio también incluye "el peinado y los complementos". Por otro lado, Sara, la modelo, explica que el traje pesa mucho y que no tiene muchos años.

Los hermanos aprovechan para preguntar a la modelo cuánto vale el traje, algo que provoca la risa de Iñaki López. "Sois más listos que el hambre, me dejo coger en todas", bromea el presentador con los hermanos, que, reflexionan sobre si este objeto puede ser el más caro del plató. "Si fuera de 30.000 euros habría mucho millonario en España", aseguran.

Sin embargo, la decisión de descartar el traje valenciano no es correcta y pierden 30.000 euros. Y es que como destaca Iñaki López este traje "es de los más caros que existen".