Le Cocó, ganadora de 'Drag Race España' explica en Zapeando el origen de su nombre: "Es mono"

Le Cocó, la flamante ganadora de 'Drag Race España 4', visitó el plató de Zapeando para hablar de su paso por el exitoso concurso de Atresplayer. Durante la entrevista, Isabel Forner se mostró curiosa sobre el origen del nombre que la ha hecho famosa.

La propia Le Cocó se encargó de responder con humor y sinceridad: "Yo no sé si puedo contar eso, pero lo voy a contar. Cuando empecé no tenía nombre y en una fiesta me dijeron 'queremos presentarte, pero no sabemos cómo'".

Con una sonrisa, continuó explicando que por aquella época se perfumaba con "el perfume de Chanel Cocó" y se le ocurrió la idea de "Cocó". Sin embargo, su antiguo jefe no le terminó de convencer y le dio l opción de "Le Cocó".

La conversación dio pie a que Cristina Pedroche explicase cómo se suele elegir el nombre artístico: "Para hacer el nombre tienes que coger el primer nombre de tu mascota y el de tu calle". Le Cocó, entre risas, dejó claro su enfoque personal: "Yo me lo pasé por el forro porque no hice nada de eso".