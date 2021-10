El equipo de Te lo vas a comer encarga varios platos a una mujer que vende comida casera en redes sociales y queda con ella Majadahonda. La cocinera aparece en su propio coche y con su perro compartiendo espacio con los alimentos cocinados: tortilla, croquetas y puré de patatas para acompañar a carrilleras por un precio de 46 euros. "Es todo caserito", asegura.

La mujer asegura que vende comida cocinada en su propia casa para sacarse un "sobresueldo de manera esporádica". Sin embargo, sus cartas están muy elaboradas y en ellas figuran precios y datos de contactos para pedidos, por lo que parece un negocio habitual.

Así, el equipo de programa hace otro pedido a esta chica que se anuncia en redes. Chicote se acerca a ella aprovechando la entrega para comentarle que está grabando un programa sobre comida a domicilio. "Me gustaría saber si tienes licencia para hacer esta actividad. Veo que traes las comidas en bolsas que no son para servicio de comida y que además vienes con un perro en el coche. Me parece que es un poco indecente servir comida aquí", le dice. En el vídeo puedes ver la reacción de la mujer al encontrarse con Chicote.