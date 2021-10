Alberto Chicote queda con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para hablar de la denuncia que ha recogido el equipo de Te lo vas a comer diciendo que un local de propiedad municipal, que ejerce la actividad desde hace mucho, no figura que tenga licencia ni solicitud de licencia.

El alcalde asegura haberse informado y desvela que el local realmente no depende del ayuntamiento "porque tiene un contrato privado con los que gestionan todo el complejo de la plaza de abastos", pero explica que el contrato que firmaron no se está cumpliendo. El problema es que firmaron que en el local se puede vender comida pero no se puede preparar. Alberto Chicote asegura haber visto cómo preparan comida en el local y el alcalde zanja rápido la conversación: "Tienen que cesar la actividad de forma inmediata".