Si hay alguien que ha pasado momentos intensos en su trabajo, ese es el chef Alberto Chicote. En el programa ¿Te lo vas a comer? el cocinero recorre los restaurantes de distintas zonas del país con el fin de comprobar la calidad de lo que tomamos cuando salimos a comer en el día a día. No obstante, no todos los propietarios están por la labor de ser transparentes: hay quien se niega a dejar pasar al experto y quien, directamente, le invita a salir del local.

En este recopilatorio repasamos algunos de los mejores momentos de Alberto Chicote en el programa. Una pastilla concentrada de tensión, incomodidad y datos: así son los restaurantes españoles en ¿Te lo vas a comer?

Chicote se quedó sin comer por descubrir el 'secreto' de un restaurante

Una de las misiones principales de Alberto Chicote es conocer algo más de los establecimientos que sirven comida de quinta gama —un concepto en buena parte desconocido para los consumidores, que consiste en ofrecer productos ya preparados (y no caseros) a los clientes—. En una de sus expediciones, la reacción del encargado es sorprendente: a priori, se muestra dispuesto a dejar al experto probar la comida, pero en cuanto este le pregunta por la comida preparada, su actitud cambia visiblemente, hasta el punto de echar al presentador del restaurante, como puedes ver en el vídeo a continuación:

La panadera que interrumpió a Chicote en plena entrevista

¿Cumplen las panaderías con la normativa cuando aseguran que venden pan hecho con masa madre? Con esta pregunta en mente, [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/programas/te-lo-vas-a-comer/una-panadera-interrumpe-la-entrevista-de-chicote-no-podemos-hacer-esto-que-llamen-a-la-supervisora_202011195fb6ee344674470001cc48e5.html|||el chef Chicote se dirigió a L’Obrador]], donde uno de los trabajadores del establecimiento aceptó medir el pH de uno de sus panes. Y es en plena entrevista, cuando el número de la herramienta mostraba que los valores eran muy superiores a lo debido, una compañera decide interrumpir la conversación: "No nos dejan, no podemos hacer esto. Que llamen a la supervisora", exclama. En el siguiente vídeo puedes ver sus reacciones, así como la respuesta de Augusto Méndez, director general de L’Obrador, que culpa a sus empleados del error:

La tomadura de pelo del dueño de un bar a Chicote

En este episodio, Chicote decide dar un paseo con los periodistas Nacho Calle y Sergio Pérez, de Maldita.es, que publicaron un mapa interactivo sobre los restaurantes que no habían pasado las inspecciones sanitarias en la capital. En este caso, los tres se dirigen a uno de los establecimientos que había suspendido en cinco de las seis categorías que analiza Sanidad. No obstante, pese a que los datos son claros, las respuestas del dueño del local son confusas: "Yo simplemente hago croquetas, patatas fritas, alitas y dos cosas", describe el encargado, a lo que Chicote responde: "Las croquetas las hará usted en una cocina". En el vídeo que acompaña estas líneas puedes ver el desenlace de la disputa:

Estrellas Michelín con comida de quinta gama

Uno de los puntos más polémicos que ha tratado ¿Te lo vas a comer? es hasta qué punto es habitual que se sirva comida precocinada en los restaurantes (en algunos de ellos, hasta sin salida de humos). "La clientela probablemente no sepa qué come comida de quinta gama", explican desde un restaurante. No obstante, la verdadera sorpresa salta cuando el conductor del programa llama a un segundo local, en venta por 900.000 euros, también con una cocina sin salida de humos: "Hay más de un restaurante conocido que no tiene salida de humos. La comida se hace en una cocina central, incluso en Estrellas Michelin", señala al otro lado del teléfono. En este vídeo puedes ver cuál es el modus operandi de estos recintos:

Levadura química disfrazada de masa madre

Según la normativa de 2019, para que un pan sea catalogado como masa madre debe tener un pH inferior a 4,8. Esto se debe a que la acidez tiene que venir dada exclusivamente por el proceso de fermentación, no por aditivos. Chicote investiga diversas panaderías para corroborar la veracidad de los vendedores de este producto, y el resultado es contrario a lo esperado: en muchos casos, el pan que se vende está hecho con levadura química, como puedes comprobar en el vídeo que acompaña estas líneas:

El restaurante de comida china cerrado por la policía

En este caso, Alberto Chicote se encuentra en Zaragoza, donde acompaña a la Policía Local a un restaurante con licencia para servir comida. Una vez dentro del establecimiento, todos los presentes confirman las deplorables condiciones higiénicas del lugar: "Esta cocina hay que cerrarla ya", sentencia uno de los agentes. En este vídeo puedes ver todos los detalles de esta visita: "¡Corren las cucarachas por encima de la campana!", exclamaba Chicote.

Enfado sin precedentes

"No entiendo de qué me estás hablando, no tiene nada que ver con nosotros". Esta es la beligerante respuesta de la propietaria de Ecovera, una empresa que comercializa huevos ecológicos, cuando Chicote le pregunta acerca de una investigación de los productos. La tensión va todavía a más conforme avanza la conversación, hasta el punto de catalogar la información del chef como falsa. En este vídeo puedes ver la reacción completa:

Máxima tensión en una exportadora de hortalizas

En este episodio, Alberto Chicote viaja a Almería, donde pregunta a una comercializadora de frutas y verduras sobre el fraude del reetiquetado. La conversación, en un principio amistosa, deriva en gritos hacia el presentador, que observa atónito el panorama: "A mí me han invitado a pasar", responde en el vídeo que puedes ver a continuación:

Las claves para detectar si en un bar te sirven comida de quinta gama

En este vídeo, Alberto Chicote, el periodista Jordi Luque y el cocinero Abraham García degustan varios platos precocinados que sirven en distintos establecimientos, e informan de las claves para reconocer cuándo una comida es casera o no. La extensión de las cartas, la rapidez en la que te sirven o las cocciones neutras son algunas de ellas.

¿De dónde viene la comida que nos sirven en un restaurante chino?

Chicote también desmonta muchos de los prejuicios de las cocinas más populares en España. De entre todas estas comidas, hay una especialmente atacada: la china, tildada en ocasiones como poco higiénica o saludable. En este vídeo puedes ver cómo el experto habla con varios cocineros chinos que llevan años en España rompiendo todos los estereotipos, y demuestra que la comida china que se vende en España, en realidad, no es china.