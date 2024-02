El equipo de ¿Te lo vas a comer? se desplazó en 2023 hasta Parla para visitar el restaurante 'El bocata', el lugar de España que ofrecía el menú más barato de toda España. Su precio era de 3'50 euros y Alberto Chicote quería comprobar cómo era posible vender tan barato y aún así sacar beneficio. ¿Cuál era la fórmula mágica? ¿Había algún truco?

El famoso chef charlaba con el cocinero y propietario del establecimiento, Carlos Moreno, quien le explicaba que lo esencial era, básicamente, comprar mucha cantidad directamente a la fábrica y así poder negociar los precios, además de pagar al contado. "Pero eso es algo que ya hace mucha gente que sirve colectividades", se extrañaba Chicote. "Pues no comprarán muy bien", respondía él.

En el día anterior a la grabación de este programa sirvieron 354 menús. A pesar de ello, las cuentas no le salen al presentador. De una forma muy gráfica, Moreno lo mostraba que para vender el menú del día a3'5 euros solo se podían gastar, como mucho, 2 euros. Pero el popular cocinero tenía también las cuentas muy claras en su mente. "El coste del producto está por encima del 50% y eso es el desastre absoluto para cualquier negocio. Además, hay que cubrir coste de personal y gastos generales... No sé de dónde sale el beneficio, a no ser que salga de algún otro lado", sentenciaba.

"Con un coste de 2 euros, no deberías vender por debajo de 6. El seguro cuesta, la luz cuesta, tiene que haber algo raro para que salga rentable".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de ¿Te lo vas a comer? emitido en 2023 en laSexta.