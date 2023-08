Alberto Chicote acompaña a un grupo de agentes de la Policía Local en Zaragoza en su trabajo para comprobar las licencias de actividad en los establecimientos. Visitan unrestaurante chino. Al llegar, Chicote hace su primera valoración: "Parece que nos encontramos en un pueblo de China abandonado". Ya en su interior les recibe el "olor a rancio y a sucio".

Durante la inspección, al entrar en la cocina, el chef no puede más que mostrar su indignación y asombro: la suciedad se acumula en todos los rincones de la habitación, como puede comprobarse en el vídeo superior. Abunda la comida sin refrigerar y la evidente falta de higiene.

"Aquí no han fregado en la vida", recalca el cocinero, quien se muestra muy asombrado cuando el encargado del establecimiento reconoce que congelan las gambas dos veces y usa como envases las latas. Sin embargo, el peor momento llega con la aparición de cucarachas. Al percatarse de la presencia de estos insectos, el responsable del local no duda en deshacerse de la primera con sus propias manos. No obstante, no puede ocultar la plaga existente en la cocina. "Si yo fuese un bicho, también querría venir aquí", ironiza el chef.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Te lo vas a comer que laSexta ha vuelto a emitir este jueves.