Ahora

laSexta Xplica

Wyoming: "Hemos tenido la mala suerte de ser el único país en el que el fascismo triunfó"

El Gran Wyoming reflexiona sobre el auge de la ultraderecha en España. El presentador de El Intermedio señala la influencia del franquismo y critica la herencia política que, según él, aún marca al país.

Wyoming: "Hemos tenido la mala suerte de ser el único país en el que el fascismo triunfó"

En este vídeo de laSexta Xplica, el presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, analiza los posibles motivos del auge de la ultraderecha en España.

El comunicador lamenta la 'herencia' que le ha tocado vivir al país por culpa de la dictadura de Franco. "Nosotros somos herederos del único país donde el fascismo triunfó", critica Wyoming.

"De todo el mundo, hemos tenido esa mala suerte porque a Hitler le derrocaron y aquí ganó cuarenta años", añade el presentador.

Según Wyoming, esta sería la explicación de por qué la derecha española es así, porque "viene del otro lado". "Es una derecha muy intransigente y muy déspota", señala.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Barómetro laSexta | Casi el 80% de los valencianos valora positivamente la dimisión de Mazón
  2. Juanma Moreno, reelegido presidente del PP andaluz con el 99,95% de los apoyos: "En medio del ruido, seguiremos dando ejemplo de respeto"
  3. Turull culpa al PSOE de la ruptura y critica que el foco esté en Junts: "Han incumplido sistemáticamente"
  4. La Comunidad de Madrid dio resultados negativos de cáncer de colon a pacientes con pruebas positivas
  5. Se les busca por aire y tierra: un policía grave tras recibir disparos de narcos atrincherados en una 'guardería de droga' en Sevilla
  6. Locura por el último disco de Rosalía: hasta Madonna se declara fanática de la artista catalana