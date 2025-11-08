Wyoming: "Hemos tenido la mala suerte de ser el único país en el que el fascismo triunfó"

El Gran Wyoming reflexiona sobre el auge de la ultraderecha en España. El presentador de El Intermedio señala la influencia del franquismo y critica la herencia política que, según él, aún marca al país.

En este vídeo de laSexta Xplica, el presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, analiza los posibles motivos del auge de la ultraderecha en España.

El comunicador lamenta la 'herencia' que le ha tocado vivir al país por culpa de la dictadura de Franco. "Nosotros somos herederos del único país donde el fascismo triunfó", critica Wyoming.

"De todo el mundo, hemos tenido esa mala suerte porque a Hitler le derrocaron y aquí ganó cuarenta años", añade el presentador.

Según Wyoming, esta sería la explicación de por qué la derecha española es así, porque "viene del otro lado". "Es una derecha muy intransigente y muy déspota", señala.

