Wyoming, ante una posible vuelta del rey emérito a España: "Le recuerdo que hay que hacer la declaración de la renta"

Alberto Núñez Feijóo ha señalado que los papeles desclasificados del 23F ratifican y acreditan la figura del rey emérito. Además, también ha señalado que gracias a él "hace 45 años no entra nadie en el Congreso con una pistola".

La desclasificación de varios documentos relacionados con el 23F ha llevado a Alberto Núñez Feijóo a afirmar que el rey Juan Carlos I debería poder volver a España debido a que su figura política "ha quedado ratificada y acreditada".

"Cómo añoran los populares al rey emérito", señala el Gran Wyoming, "están desando que vuelva". "Si por ellos fuera mañana mismo estaría aquí", indica el presentado. Como indica, "no sabemos qué pasará, pero con todos los amigos que le han salido en Génova ayuda para la mudanza no le va a faltar".

Al presentador le llama la atención que el mayor mérito que ve Feijóo en el emérito es que gracias a él "hace 45 años no entra nadie en el Congreso de los Diputados con una pistola". "A ver, no seamos tan pelotas, gracias al rey y también a los arcos de seguridad, a los escáneres de rayos X, a los dos policías que hay en la puerta...", responde Wyoming. "Señor Feijóo, a Juan Carlos le llaman rey emérito no rey segurata", añade.

La postura de Feijóo, como indica Sandra Sabatés, ha sido apoyada por numerosos barones populares, como Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso. Ambos han defendido que el emérito debería regresar a España "por motivos de humanidad". "Qué despistado estoy", responde Wyoming, "han hecho un referéndum sobre la monarquía y no me he enterado de nada".

Wyoming se anima a hacer varios recordatorios a Juan Carlos I por si decide, finalmente, volver a España. "Por ejemplo, hay que hacer la declaración de la renta todos los años, y la de patrimonio", señala, "cobrar comisiones es ilegal, usar los servicios del Estado para atosigar a una amante está muy feo". "Si ve por la calle animales, no les dispare", añade, "en realidad es gente disfrazada y se llaman therians".

Desde el Gobierno, recuerdan a Feijóo que la decisión de volver a España depende del monarca y de la Casa Real. Además, la propia Casa Real ha afirmado que esa vuelta depende solo del emérito.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.