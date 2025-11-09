Ahora

García Ortiz, en el banquillo

Wyoming ve "muy sospechoso" el proceso contra el fiscal general: "El juez Hurtado decide 'ha sido este por mis narices'"

En laSexta Xplica, Wyoming ha criticado que entraran en la oficina del fiscal "como elefante en cacharrería": "Lo primero que le piden son archivos de meses y meses cuando todo había acababa de ocurrir".

El Gran Wyoming

El Gran Wyoming ha hablado en laSexta Xplica sobre el caso que ha terminado con Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. "La pantalla del lawfare me la pasé hace mucho", ha comenzado.

"Entran como elefante en cacharrería en la oficina del fiscal, que hay documentos de todo. Lo primero que le piden son los archivos y documentación de meses y meses cuando todo acaba de ocurrir. Pero a qué coño viene todo. Empieza eso siendo muy sospechoso", ha explicado.

El presentador de El Intermedio habla de la falta de pruebas contra él: "No han encontrado nada, solo los periodistas que han dicho que el fiscal general no ha sido".

"Eso estaba en manos de mucha gente. No tenía por qué haberlo filtrado él. Que se monte esto cuando lo podían tener más de 400 personas porque el juez Hurtado decide 'ha sido este por mis narices'", ha concluido.

