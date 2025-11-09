Ahora

Benjamín Prado: "Cómo ha cambiado la película que ni en Zarzuela quieren ser juancarlistas"

En laSexta Xplica, Prado ha hablado del cambio de percepción con respecto a la figura de Juan Carlos I: "Antes la gente de izquierda decía que no era monárquica pero sí juancarlista".

Benjamin Prado ha analizado la figura de Juan Carlos I después del libro de memorias del emérito. En laSexta Xplica, ha explicado el cambio que ha habido a lo largo de estos años en cuanto a la visión del emérito.

"Cómo ha cambiado la película que antes la gente de izquierdas decía no soy monárquico pero sí soy juancarlista y ahora ni en Zarzuela quieren ser juancarlistas", ha expresado.

Y prosigue: "Hasta qué punto ha sido esa tarea de hundimiento de su propio prestigio, tirando piedras contra su propio tejado y todas esas estatuas que le habrían puesto".

