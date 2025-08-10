Una pensionista, sobre la vivienda en España: "A mi edad tampoco había, pero no había buitres"

Una pensionista expresa su frustración ante la propuesta de la Comunidad Económica Europea de subir la edad de jubilación. Además, denuncia la privatización de las pensiones y critica cómo las grandes multinacionales dificultan el acceso a la vivienda.

En este vídeo de laSexta Xplica, una pensionista muestra su indignación por la intención de la Comunidad Económica Europea de subir la edad de jubilación.

"Está intentando subir de alguna manera la edad de jubilación. A mí me parece que eso va en contra de la sociedad en general", critica la mujer. Además, denuncia que "en las pensiones hay un interés importantísimo que se quiere privatizar porque es un negocio, al igual que la sanidad o la educación".

La pensionista también aborda el problema de la vivienda, que en los últimos años se ha vuelto casi inaccesible para muchas personas.

"Estamos acorralados por las grandes multinacionales. La vivienda no es que no haya, es que la tienen los fondos buitre y las grandes empresas. Por eso no hay vivienda. En mi época tampoco había vivienda, pero no había esos buitres", reflexiona.