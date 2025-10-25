Joan Baldoví, sobre la asistencia de Mazón en el funeral de las víctimas de la DANA: "Si le quedara un mínimo de vergüenza, no asistiría"

El diputado de Compromís en Les Corts sostiene que "el responsable de que no se enviara esa alerta no puede estar un año después de dirigente de la Generalitat": "¿Qué tiene que pasar en una Comunidad Autónoma para que dimita un presidente?".

Este sábado ha estado marcado por la multitudinaria manifestación contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en Valencia, que ha exigido la dimisión del dirigente y ha pedido responsabilidades tras la gestión de la catástrofe de la DANA, que este miércoles cumple su primer aniversario.

Durante la mañana de esta jornada se ha realizado un homenaje a las víctimas en las que se han escuchado diferentes testimonios de familiares o amigos de fallecidos. Por su parte, Joan Baldoví, diputado de Compromís en Les Corts, ha asegurado en laSexta Xplica que "no hay víctimas politizadas, las víctimas solo son víctimas".

"El responsable de que no se enviara esta alerta no puede estar un año después de presidente de la Generalitat. ¿Qué tiene que pasar en una Comunidad Autónoma para que dimita un presidente?", añade.

"Lo peor es todas las mentiras y versiones que nos ha contado y todos los bulos que nos ha intentado meter. Tenemos un presidente que en la peor desgracia que hemos tenido se tira cuatro horas en un restaurante, desaparece una hora y reaparece cuando muchas de las víctimas se habían ahogado".

A su vez, indica que es "normal" que los familiares pidan que Mazón no acuda al funeral de Estado: "Si no estuviste la tarde que pudiste evitar muertes, ¿qué haces en un funeral de Estado? Si le quedara un mínimo de vergüenza, no asistiría al funeral, dimitiría y se iría al Juzgado de Catarroja a contar de una vez por todas qué hizo realmente esa tarde".

