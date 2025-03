Una víctima de la DANA, tras Mazón "hacerse la foto" con algunas víctimas: "Lo que queremos es que dimita y a la prisión, por asesino"

"Este individuo es tan ridículo". Es la contundente frase que Victoria Sánchez, quien perdió a su marido el día de la trágica DANA, ha dedicado al todavía presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Unas palabras que justifica en que "es una cosa de risa" todas las mentiras que el barón 'popular' lleva esgrimiendo en estos últimos cinco meses respecto a la gestión de la catástrofe.

La última ha sido en que se ha puesto en contacto con las víctimas, ante lo que Sánchez sostiene que "no tendría ningún problema en decir que eso es verdad, pero jamás" ha sucedido tal cosa: "Lo hemos dicho por activa y por pasiva, es un mentiroso", ha asegurado visiblemente indignada. Entonces, ha enfatizado que "ni se ha puesto en contacto ni se ha preocupado" por víctimas y familiares.

En ese sentido, y respecto a la sorpresiva invitación a algunos de los afectados que se manifestaban frente al Palau, Victoria Sánchez ha sostenido que "solamente el otro día vio a dos personas o tres porque continuamente vamos, efectivamente, a la Generalitat a increparle". Algo que "le vino muy bien (...) para hacerse la foto".

Por ello, ha reiterado que no los ha recibido, para acto seguido dirigirse directamente al todavía president y calificarle de "patético", así como de "mentiroso, matón". Incluso, llega a recordarle que cae "en el ridículo" al asegurar que no anuncia las citas con ellas "para que no se divulgue". De hecho, le reta a "que diga a qué personas, con nombre y apellidos, has recibido". "No nos has recibido ni queremos que nos recibas. Lo que queremos es que dimita y a la prisión, por asesino", ha zanjado Sánchez tras la sexta protesta en cinco meses que exige la marcha de Mazón al frente de la Generalitat.