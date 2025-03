Valencia sale a la calle por sexta vez en cinco meses para exigir la dimisión de Mazón por su nefasta gestión de la DANA

Nueva manifestación en Valencia. La sexta en tan solo cinco meses. El objetivo es el mismo. El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, debe dimitir. Es el clamor de las familias y afectados de la catastrófica DANA que devastó parte de la provincia el pasado 29 de octubre dejando 228 víctimas mortales, muchas mentiras y un procedimiento judicial en el que están imputados, de momento, la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y su segundo en Emergencias, Emilio Argüeso.

Una protesta a la que, una vez más, se han sumado miles de personas. De nuevo, una marcha muy emotiva debido a que los valencianos de forma improvisada han hecho una especie de pasillo para que pasase la cabecera protagonizada por los familiares de las víctimas. Así, entre aplausos en muestra de apoyo, han llegado hasta la plaza frente al Palau, donde se han leído todos los nombres de los fallecidos. Tras una minuto de silencio por ellos, esa alarma tardía cuya ausencia arrebató tantas vidas ha vuelto a ensordecer la ciudad del Turia.

A los manifestantes se han sumado representantes políticos de la oposición -que no son convocantes-, que también denuncian en las calles las negligencias de la gestión del 'popular' de la riada. Justo antes del inicio de la marcha, el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, subrayaba ante los medios que "una vez más el pueblo ha vuelto a hacer sentencia" para que Mazón deje el cargo, porque "ensucia el nombre de una institución centenaria como es la Generalitat".

Un protesta, "eco de todas las personas que ya no pueden hablar"

Incluso, recuerda los reiterados episodios de abucheos que ha estado sufriendo el barón 'popular' desde la fatídica riada, denunciando que "no puede pisar las zonas afectadas y se tiene que buscar palmeros para que le aplaudan". Por eso, "tiene que dimitir ya", sentencia Baldoví. Una exigencia que también esgrime el vocal de la ejecutiva del PSPV-PSOE, Jordi Mayor.

En ese sentido, el socialista valenciano ha criticado que "no puede haber un representante más indigno" para la región, mientras que el Partido Popular (PP) "no le puede echar, porque no echan a nadie ni por mentir ni por amedrentar". Respecto, a esta sexta manifestación en cinco meses Cullera ha destacada que "el eco de todas las personas que ya no pueden hablar".

Prueba de ello, es que en esta ocasión el fin es el de dar las gracias a los servicios de emergencias que ayudaron aquella fatídica tarde, de la que justo este sábado se cumplen cinco meses. Por eso, esta marcha que ha arrancado pasados 20 minutos de las seis de la tarde, la encabezan profesionales del 112, enfermeros, bomberos, trabajadores de servicios sociales, junto a familiares de las víctimas mortales.

El clamor de las víctimas

Una de ellas es Mari que tras perder a su hija embarazada de ocho meses no duda en pedir que Mazón vaya a la cárcel por el sufrimiento que les ha generado, y es que para ella, él es el único culpable. Una voz de enfado que aumenta tras cinco meses en los que el president no ha dado la cara, al tiempo que señala en otras direcciones. Se trata de la denuncia de Ernesto Martínez, familiar de la todavía desaparecida Elizabeth y la fallecida Elvira.

A ojos de Martínez, "lo único que tiene que hacer [el 'popular] es dimitir e ir a declarar al juzgado de Catarroja" donde se investigan las responsabilidades de esa nefasta gestión. Una declaración voluntaria que ya descartó en su momento, a pesar de que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra se la propuso. Incluso, insiste en que debe hacerlo "en ese orden". Una exigencia de justicia que también clama Dolores Ruiz, esposa y madre de dos fallecidos. A ella no le importa dónde estuvo Mazón, sino saber dónde "perdió a su marido y sus hijos".

Según destaca, "a ella le han quitado la vida", mientras que Mazón "sigue con su sueldo y tan tranquilo". En línea con lo que sostenía Martínez minutos antes, esta situación "cada día duele más". A estas palabras de dolor se suman las de rabia, como las de Maite que tras perder a su cuñado, a su hermana y sus sobrinos asegura que "Mazón merece lo que les pasó a ellos, pero por lo menos que lo pague con la cárcel", porque a ella no le van a devolver a sus familiares.

En definitiva, "la única forma de empezar la reconstrucción es con la dimisión de Mazón", sostiene Soraya que perdió a su pareja por la riada. La protesta de este sábado es el colofón a una semana en la que la jueza de Catarroja ha seguido tomando declaraciones a familiares de los fallecidos en las inundaciones, y en la que, por primera vez, Mazón se ha reunido con una asociación que representa a afectados, SOS Desaparecidos. Dentro de dos semanas, acudirán a los juzgados los dos imputados cuyas declaraciones la magistrada considera "imprescindibles".