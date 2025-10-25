Una víctima de la DANA carga contra Mazón: "¿Dónde se ha visto que un asesino vaya al funeral de las personas que ha asesinado?"

Un año después de la trágica DANA que arrasó la Comunidad Valenciana, las víctimas siguen reclamando justicia. Entre ellas, Victoria Sánchez, que perdió a su marido y exige la dimisión de Carlos Mazón, a quien acusa de haberles dado la espalda.

Victoria Sánchez es una de las víctimas de la DANA que arrasó en octubre de 2024 la Comunidad Valenciana. Ella perdió a su marido y, como muchos otros valencianos y valencianas, ha vuelto a salir a las calles para manifestarse contra Carlos Mazón.

"Llevamos un año luchando, esto es insufrible", asegura nada más conectar en directo con laSexta Xplica. "Cada día es una noticia, más mentiras y todo noticias desagradables para nosotros. Estamos ya cansados, pero no vamos a parar de luchar. Esto ya es de agonía y de vergüenza lo que nos está haciendo Mazón", lamenta la mujer.

Asimismo, señala que tras un año de la DANA no se imaginaba que Carlos Mazón siguiera siendo el presidente de la Generalitat. "Un individuo que ha asesinado a 230 personas mientras él estaba de parranda. Quien se iba a imaginar que iba a seguir donde está y riéndose de nosotros, de nuestros fallecidos", critica Victoria.

También carga contra el Partido Popular de Feijóo por "arropar y defender" a Mazón, y no pedirle su dimisión. Denuncia que sigan manteniendo a "este tipejo, a este sinvergüenza, a este asesino aún en la trona".

Sobre la posibilidad de que Mazón asista al funeral de Estado en honor a las víctimas de la DANA, que se celebrará el próximo 29 de octubre, tanto ella como otras personas afectadas piden que no lo haga.

"No queremos que vaya, no ha estado en un año, ahora qué pinta. ¿Qué pinta allí? ¿Dónde se ha visto que un asesino vaya al funeral de las personas que ha asesinado? Es un cansino, vete al Ventorro, no vengas al funeral, ni tú ni tu Consell. ¿Qué pintan allí?", termina diciendo Victoria Sánchez.