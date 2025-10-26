Afra Blanco: "El debate sobre la vivienda es puramente ideológico; yo creo que es un derecho y hay quien considera que es un bien especulativo"

En lo referente a la productividad de los trabajadores, la sindicalista ha defendido que "se está mejorando", a lo que ha apostillado que "el problema es que no se están invirtiendo esos beneficios que los trabajadores están generando en las empresas para seguir haciéndolas crecer".

Afra Blanco ha afirmado en laSexta Xplica que durante el debate no iban "a alcanzar acuerdo en materia de vivienda", como, según ha dicho, no lo han "alcanzado absolutamente ninguna noche", ya que, considera que "es un debate puramente ideológico".

"Yo creo que la vivienda es un derecho y hay quien ya ha demostrado que considera que es un bien especulativo de mercado, por lo que no va a haber acuerdo, porque el punto de partida ya es fallido", ha manifestado la sindicalista, quien ha destacado que "no hay negociación" posible al respecto y ha expresado que, para ella, la vivienda "es el quinto pilar básico del Estado de Bienestar".

Además, Blanco también ha hablado sobre los salarios, subrayando que "están subiendo en todos los convenios, entre otras cosas, porque existen las cláusulas de revisión salarial y todos los sectores de actividad están aumentándolos", tras lo que ha destacado que "los márgenes empresariales están en máximos históricos" y que "les está yendo de pu** a los empresarios".

"El camino es el adecuado porque está efectivamente mejorando la productividad vinculada a la hora trabajada, la productividad vinculada a los trabajadores. El problema es que no se están invirtiendo esos beneficios que los trabajadores están generando en las empresas para seguirlas haciendo crecer", ha criticado.

