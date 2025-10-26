Ahora

Javier Díaz-Giménez: "Cuando estudias algo que no tiene salidas, acabas trabajando en una hamburguesería; es por tomar una mala decisión"

El profesor ha defendido que "el salario de cada uno, el valor de la productividad de cada uno, depende, en buena medida, de las decisiones personales" que se toman.

Javier Díaz-Giménez, economista y profesor del IESE, ha afirmado en laSexta Xplica que "el precio de la vivienda solo puede ser responsabilidad de una mala gestión de los 8.000 alcaldes de este país", mientras que "el salario de cada uno, el valor de la productividad de cada uno depende, en buena medida, de las decisiones personales de cada uno, como qué estudio, qué no estudio, cómo estudio, qué hago o con qué intensidad trabajo".

En este sentido, el profesor ha defendido que "una sociedad hay que valorarla por cómo les va a los que peor les va", tras lo que ha señalado que "a los que peor les va hoy en España no les va bien y no les está llegando el crecimiento del PIB".

Tras escuchar a Díaz-Giménez, un trabajador ha señalado que él conoce "a gente con carreras, y gente que ha hecho Periodismo, que ahora mismo están en una hamburguesería". "Efectivamente, cuando tú estudias algo que no tiene salidas, terminas en una hamburguesería", le ha respondido el economista, a lo que ha añadido que "eso es tomar una mala decisión".

