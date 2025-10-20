Habla un inversor inmobiliario que se ha mudado a Andorra: "En España abusan de los impuestos, pagamos demasiado"

Pascual Ariño, un inversor inmobiliario que se ha mudado a Andorra, asegura que en España "abusan" de los impuestos: "Pagamos demasiado y no van donde tienen que ir".

Pascual Ariño es un inversor inmobiliario que en enero se mudó a Andorra y que asegura que "los impuestos y muchas cosas han subido". El inversor destaca que el ejemplo "más claro lo tenemos en el impuesto de basuras" y critica que "una parte muy importante del problema de la vivienda son los impuestos".

"Voy a contar no solo mi opinión sino el resultado de una encuesta que he hecho en mis redes sociales", explica Pascual, que afirma que "todas las respuestas han sido que abusan, que pagamos demasiado y que los impuestos no van donde tienen que ir".

"No es normal que una persona autónoma que facture 1.000 o 1500 euros le quites el 21% del IVA que, por cierto, yo en Andorra no lo pago", afirma Pascual, que explica que "le quitas el IRPF y tienen que pagar la cuota de autónomos, que ahora la han subido".

"Pascual, ¿sabes que no pagas el 21% de IVA?", interrumpe alucinado Gonzalo Bernardos tras escuchar al inversor hablar de los impuestos en España.

Gonzalo Bernardos responde a Pascual Ariño

"La deuda en España cada año sube más, vamos a peor", afirma el inversor Pascual Ariño en este vídeo, donde Gonzalo Bernardos, indignado, le interrumpe tajante: "Tienes la vergüenza de venir aquí sin documentarte".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.