Rufián, sobre el caso Cerdán: "Si esto es cosa de tres sinvergüenzas, no es suficiente para tumbar al Gobierno"

"La derecha puede robar, pero cuando la izquierda roba, nos vamos al carajo 10 o 15 años", expresó en líder de ERC en una entrevista con José Yélamo.

Gabriel Rufián habló en laSexta del caso Cerdán y defendió que "si esto sigue siendo cosa de tres listos, o tres sinvergüenzas, o tres ladrones en definitiva que se repartían mordidas o tenían un sistema establecido entre ellos para robar", cree que "no es suficiente para tumbar a un Gobierno".

"Si esto escala, y hablamos de una Gürtel o, en definitiva, de un caso de financiación irregular o ilegal directamente, nosotros seremos los primeros que no le pediremos sino que le obligaremos al PSOE o al Gobierno en definitiva a convocar elecciones", aseguró el portavoz de ERC en el Congreso, quien reconoció que le "cuesta creer que una persona que compartió viajes y horas con dos o tres personas supuestamente no sabía nada", en referencia a Sánchez, aunque apostilló que su "opinión es indiferente y hasta que no se demuestre lo contrario, hay que remitirse a las palabras del presidente".

En lo referente a la posibilidad de exigir una cuestión de confianza al Gobierno, Rufián descartó esa opción, ya que considera que es "más salseo otra cosa". Para el político, "si se demostrase que esta gente montó una Gürtel dentro del PSOE, sería bastante de idiotas, porque la penalización para la izquierda es histórica".

"La derecha puede robar, pero cuando la izquierda roba, nos vamos al carajo para 10 o 15 años", expresó, tras lo que criticó que "ninguna de las medidas" que le pidió al Gobierno "en torno a la corrupción ha sido impulsada".

Para Gabriel Rufián, "la mejor noticia que tiene este Gobierno es su oposición". "Está un PP en el que el otro día también se detuvo a un tipo en Almería porque se había llevado unas mordidas en lo peor de la pandemia. Es que la alternativa es esta, y yo lo dije el otro día, frente al fascismo, frente al Partido Popular y Vox, que están en posiciones reaccionarias, el malmenorismo del PSOE hay muchísima gente que lo compra", concluyó.

